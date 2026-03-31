La frenata del Nazareno

Le primarie da brivido che spaventano il Pd (ma non Schlein)

Daniela Preziosi
31 marzo 2026 • 07:00

Schlein in campo ma non le preferisce: «C’è ancora lavoro da fare». L’ipotesi di una commissione che le parli, come a Letta nel 2014 

ROMA – «La notizia delle primarie è fortemente esagerata». La vera linea del Nazareno è sulla falsariga del telegramma di Mark Twain in risposta a un giornalista che aveva dato la notizia della sua morte. Ai vertici del Pd è servita una settimana di sopportazione e secchiate di acqua fredda per sfiammare il tema della scelta del leader del campo progressista, lanciato con un colpaccio comunicativo da Giuseppe Conte lunedì scorso prima del festeggiamento per la vittoria referendaria. Elly Schlein

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Daniela Preziosi
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Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.