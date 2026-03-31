Le primarie da brivido che spaventano il Pd (ma non Schlein)

Schlein in campo ma non le preferisce: «C’è ancora lavoro da fare». L’ipotesi di una commissione che le parli, come a Letta nel 2014
ROMA – «La notizia delle primarie è fortemente esagerata». La vera linea del Nazareno è sulla falsariga del telegramma di Mark Twain in risposta a un giornalista che aveva dato la notizia della sua morte. Ai vertici del Pd è servita una settimana di sopportazione e secchiate di acqua fredda per sfiammare il tema della scelta del leader del campo progressista, lanciato con un colpaccio comunicativo da Giuseppe Conte lunedì scorso prima del festeggiamento per la vittoria referendaria. Elly Schlein