Le primarie da brivido che spaventano il Pd (ma non Schlein)

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ROMA – «La notizia delle primarie è fortemente esagerata». La vera linea del Nazareno è sulla falsariga del telegramma di Mark Twain in risposta a un giornalista che aveva dato la notizia della sua morte. Ai vertici del Pd è servita una settimana di sopportazione e secchiate di acqua fredda per sfiammare il tema della scelta del leader del campo progressista, lanciato con un colpaccio comunicativo da Giuseppe Conte lunedì scorso prima del festeggiamento per la vittoria referendaria. Elly Schlein