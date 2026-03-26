Conte favorito alle primarie, la sfida perfetta per Schlein

Il sondaggio esclusivo dell’Istituto Izi per Domani, effettuato all’indomani del voto referendario, il 24 e il 25 marzo, dice che se si votasse oggi per le primarie del centrosinistra il leader dl M5s vincerebbe contro ogni avversario. Dalla sfida contro Bonaccini nel 2022 alla campagna referendaria per il No, la segretaria del Pd è una abituata a correre. E sono in tanti, ormai, a non averla vista arrivare

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Lunedì sera Elly Schlein è stata ripresa mentre correva felice verso piazza del Popolo, dove si era radunata una folla per festeggiare la vittoria del No al referendum. L’immagine di una leader che è sempre chiamata a correre, a vincere le competizioni non da favorita ma da imprevista. Anche sul referendum è andata così. Fino a poche settimane fa tutto sembrava segnato: i Sì avrebbero vinto, il risultato negativo avrebbe confermato le consolidate certezze dell’opinionista medio, non si vince con