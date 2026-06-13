I nuovi (futuri) progressisti

Fra Schlein e Conte divergenze parallele (in vista dei gazebo)

Daniela Preziosi
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13 giugno 2026 • 20:32

Sperano che Vannacci dia una mano a bloccare la legge elettorale. Sul centro hanno idee diverse: o Renzi o Rosa nel pugno civica

Il «sabato fascista» del generalissimo Vannacci ha tenuto in funzione i radar del centrosinistra. Obiettivo: capire in tempo reale l’entità del «fatto nuovo» che si stava producendo all’Auditorium della Conciliazione di Roma. Naturalmente da questa parte nessuno confessa di tifare Vannacci, anzi tutti esternano sincere apprensioni democratiche. Certo è che venerdì, al Palazzo dei congressi dell’Eur, al lancio del Progetto civico Italia di Alessandro Onorato, il raduno dell’ultradestra era il pri

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Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.