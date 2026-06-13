Fra Schlein e Conte divergenze parallele (in vista dei gazebo)

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Il «sabato fascista» del generalissimo Vannacci ha tenuto in funzione i radar del centrosinistra. Obiettivo: capire in tempo reale l’entità del «fatto nuovo» che si stava producendo all’Auditorium della Conciliazione di Roma. Naturalmente da questa parte nessuno confessa di tifare Vannacci, anzi tutti esternano sincere apprensioni democratiche. Certo è che venerdì, al Palazzo dei congressi dell’Eur, al lancio del Progetto civico Italia di Alessandro Onorato, il raduno dell’ultradestra era il pri