Dopo la ritrosia dei vertici, ovvero Giuseppe Conte per il Movimento 5 stelle e Enrico Letta per il Pd, come detto e ripetuto dalla Sicilia le primarie di coalizione nell’isola che mettono insieme per la prima volta la nuova alleanza si faranno e saranno il 23 luglio. Nel pomeriggio di ieri, riporta un comunicato ufficiale di Pd, M5s e movimento locale, si è riunito, in modalità telematica, il tavolo tecnico incaricato di redigere il regolamento per la selezione del candidato alla presidenza della regione per la «coalizione progressista e del M5s».

Presenti, Alfredo Rizzo per il Partito democratico, Simone Morgana per il Movimento Cinque Stelle e Sergio Lima per i Cento passi.

Il tavolo ha completato il proprio lavoro trovando un sintesi sulla formulazione definitiva del regolamento che individua, tra le altre cose, la possibilità di presentare le candidatura in un termine tra il 23 ed il 28 di Giugno e la data del 23 luglio per la votazione finale.

Gazebo e no

Il regolamento introduce un’innovazione tecnica importante per le operazioni di voto, che si terranno in via telematica, con la possibilità per gli elettori di registrarsi e scegliere se votare direttamente sulla piattaforma selezionata o al gazebo, ma sempre in modalità elettronica.

Infatti, anche la costituzione di 30 gazebo su tutto il territorio della regione che consentiranno agli elettori di poter votare, sempre in forma telematica, tramite un sistema elettronico presente all’interno del gazebo.

«Con la volontà di creare un confronto ampio e trasparente» si legge, il regolamento ha previsto l’organizzazione di incontri tematici in diverse città per dare modo ai cittadini di conoscere le posizioni dei candidati sulle tematiche di maggiore rilevanza per il governo dell’isola.

© Riproduzione riservata