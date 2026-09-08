Procaccini: «Le battaglie di AfD in Italia? Le fa Fratelli d’Italia, altro che Vannacci»

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La Lega con Matteo Salvini ha fatto le congratulazioni ad Alternative für Deutschland per la vittoria, Forza Italia ha espresso preoccupazione. In silenzio è rimasta Giorgia Meloni e il suo dirigente Nicola Procaccini, eurodeputato e co-presidente del gruppo dei Conservatori europei (Ecr) ridimensiona il peso politico di questo successo. Volendolo interpretare, però, non ha dubbi nel considerare FdI – e non Futuro nazionale di Roberto Vannacci – la forza che in Italia può rappresentare anche chi