Procaccini: «Le battaglie di AfD in Italia? Le fa Fratelli d’Italia, altro che Vannacci»

L'eurodeputato minimizza dopo il voto in Sassonia-Anhalt: «È un Land piccolo, giusto che Meloni non commenti». «Su alcuni temi c’è sintonia». Il neonazismo? «Un tic falso, come il neofascismo»
La Lega con Matteo Salvini ha fatto le congratulazioni ad Alternative für Deutschland per la vittoria, Forza Italia ha espresso preoccupazione. In silenzio è rimasta Giorgia Meloni e il suo dirigente Nicola Procaccini, eurodeputato e co-presidente del gruppo dei Conservatori europei (Ecr) ridimensiona il peso politico di questo successo. Volendolo interpretare, però, non ha dubbi nel considerare FdI – e non Futuro nazionale di Roberto Vannacci – la forza che in Italia può rappresentare anche chi