In mattinata è partita nell'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo l’udienza l'udienza preliminare del processo Open Arms, in cui il leader leghista Matteo Salvini è indagato per sequestro di persona per aver impedito 107 migranti rimasti per 21 giorni a bordo del rimorchiatore della Ong nell'agosto 2019: cinque migranti hanno chiesto di costituirsi parte civile. Le richieste in tutto sono 9, oltre ai migranti, anche Legambiente, l'associazione Accoglie Rete, l'Ong Save Human e l'Arci.

L'udienza è presieduta dal gup Lorenzo Jannelli. L'accusa è rappresentata dal procuratore Francesco Lo Voi, dall'aggiunto Marzia Sabella e dal sostituto Calogero Ferrara.

I post

L'ex ministro dell'Interno Salvini è entrato nell'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo. Prima ha pubblicato un post con le arance siciliane.

Prima ancora una critica al governo per le aree di rischio Covid-19 con una foto di Iva Zanicchi.

Mentre l’ex ministro pubblica post a tema colazione e Iva Zanicchi, la Ong Open Arms ha ricordato i volti di chi è rimasto bloccato sulla nave per oltre venti giorni.

Salvini ha più volte ribadito di essere tranquillo ma «di non comprendere perché la magistratura spende tempo e denaro per queste cose invece di perseguire i veri delinquenti» ha sottolineato ieri. L’ex ministro leghista ha fatto discutere perché appena arrivato a Palermo ha deciso di andare in via D'Amelio per deporre un mazzo di fiori nel luogo dove vennero uccisi dalla mafia il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta indossando una mascherina con l’immagine di Borsellino. Lì ha detto: «Rifarei ogni atto che riguarda la vicenda Open Arms, anzi lo rifarò non appena tornerò al governo».

L’indagine di Palermo

Salvini è attualmente al centro di un’analoga indagine a Catania, anche lì il segretario della Lega rischia di essere incriminato per sequestro di persona. A fine mese verrà ascoltato dal gup il presidente del consiglio Giuseppe Conte. A Palermo si configura anche un secondo reato: il «rifiuto di atti d'ufficio». Il rifiuto di concedere un «porto sicuro». Mentre a bordo le condizioni si facevano sempre più drammatiche.

Il procedimento Open Arms, messo in piedi dalla procura palermitana è molto più insidioso soprattutto alla luce delle valutazioni del tribunale dei ministri che ha ricevuto dal Senato l'autorizzazione a procedere a fine luglio. I giudici al termine dell'istruttoria hanno infatti escluso «la natura di atto politico delle condotte» riconducendolo a reato ministeriale «aggravato dall'essere stato commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti le sue funzioni, continuato e in danno di minori».

L'udienza si terrà a porte chiuse. Salvini è accompagnato dalla sua legale, Giulia Bongiorno. La tesi della difesa è quella già anticipata a Catania: «Eravamo in attesa di concordare con altri Paesi il trasferimento dei migranti».

© Riproduzione riservata