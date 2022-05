L’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini è ancora nell’aula bunker del carcere dell’Ucciardone di Palermo, prosegue il processo Open Arms che lo vede accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per i fatti relativi all’agosto del 2019, quando la nave della Ong fu costretta ad attendere 20 giorni in mare con oltre 147 persone migranti a bordo prima di poter garantire loro un porto di sbarco sicuro.

Oggi viene ascoltato anche Fabrizio Mancini, all’epoca funzionario ministero Interno. Mancini, come riportato da Domani, raccontò alla polizia la chiara intenzione di Salvini di vietare lo sbarco ancora prima di definire la posizione giuridica dell’imbarcazione e l’operazione politica dietro ai blocchi delle navi.

Le dichiarazioni

«Avevamo avuto un cambio di trend degli sbarchi», ha detto ancora oggi il funzionario. Formalmente la procedura degli sbarchi non era cambiata «ma praticamente sì». Mancini, direttore del Servizio immigrazione e della polizia di frontiera del ministero dell’Interno, già in passato ha dichiarato davanti ai vertici dei carabinieri del nucleo investigativo di Palermo che lo hanno interrogato: «Nel corso di tutte le interlocuzioni avute con il Gabinetto del ministro, non fu affrontata la questione della qualificazione giuridica di Open Arms, se evento Sar, ovvero mera immigrazione illegale».

Nonostante ciò, Mancini, tra i funzionari più in grado del Viminale, ha detto che «il Gabinetto del ministro non aveva intenzione di assegnare un Pos a Open Arms».

Mancini, con le sue parole, ha fornito elementi decisivi per comprendere come si può creare dal nulla un’emergenza solo per fini politici: «L’esigenza di modifica delle procedure nasceva a seguito delle decisioni prese a un comitato Nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, di fine 2018, in cui si prese atto che i numeri degli sbarchi erano calati, e l’orientamento politico era di considerare la gestione degli sbarchi un problema di immigrazione irregolare e sicurezza pubblica e non già un problema di ricerca e soccorso di vite umane in mare».

