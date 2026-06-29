Vola lo stipendio del dirigente

Promosso il manager di Fazzolari, Moricca passa da PagoPa a Consap

Stefano Iannaccone
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29 giugno 2026 • 07:00

Alessandro Moricca è stato nominato amministratore delegato di Consap, società che gestisce servizi assicurativi per conto del Mef. Dopo aver supportato il sottosegretario negli anni all’opposizione, arriva un altro salto di carriera. Anche economico

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Da amministratore unico di PagoPa ad amministratore delegato di Consap, Alessandro Moricca ha compiuto un nuovo salto di carriera. Anche economico. Il manager, esperto di dati, è sempre considerato molto vicino Giovanbattista Fazzolari, potente consigliere della premier Giorgia Meloni. Ha talvolta coadiuvato l’attuale sottosegretario, quando era all’opposizione, in alcuni appuntamenti, tra cui una conferenza stampa sui «veri numeri del Covid» durante la pandemia. Il dirigente percepirà in tota

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.