Promosso il manager di Fazzolari, Moricca passa da PagoPa a Consap

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Da amministratore unico di PagoPa ad amministratore delegato di Consap, Alessandro Moricca ha compiuto un nuovo salto di carriera. Anche economico. Il manager, esperto di dati, è sempre considerato molto vicino Giovanbattista Fazzolari, potente consigliere della premier Giorgia Meloni. Ha talvolta coadiuvato l’attuale sottosegretario, quando era all’opposizione, in alcuni appuntamenti, tra cui una conferenza stampa sui «veri numeri del Covid» durante la pandemia. Il dirigente percepirà in tota