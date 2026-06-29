Promosso il manager di Fazzolari, Moricca passa da PagoPa a Consap

Alessandro Moricca è stato nominato amministratore delegato di Consap, società che gestisce servizi assicurativi per conto del Mef. Dopo aver supportato il sottosegretario negli anni all’opposizione, arriva un altro salto di carriera. Anche economico
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Da amministratore unico di PagoPa ad amministratore delegato di Consap, Alessandro Moricca ha compiuto un nuovo salto di carriera. Anche economico. Il manager, esperto di dati, è sempre considerato molto vicino Giovanbattista Fazzolari, potente consigliere della premier Giorgia Meloni. Ha talvolta coadiuvato l’attuale sottosegretario, quando era all’opposizione, in alcuni appuntamenti, tra cui una conferenza stampa sui «veri numeri del Covid» durante la pandemia. Il dirigente percepirà in tota