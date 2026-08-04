cdm sui carburanti

Propaganda Ceuta. Così viene oscurata la benzina a 2 euro

Stefano Iannaccone
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04 agosto 2026 • 07:00

Scade lo sconto-gasolio. Le risorse per il rinnovo sono molto limitate. Pichetto conferma un decreto “ponte”. La polemica con Sanchez nasconde i maxi rincari

Un altro giorno buono per agitare le acque della propaganda su Ceuta e tenere lontana l’attenzione dai problemi economici per un governo senza soluzioni. Un modo utile anche per provare a rintuzzare Roberto Vannacci sul territorio della narrazione estremista contro i migranti. La destra ha trascorso le ultime ore ad attaccare l’esecutivo della Spagna. L’innesco è arrivato con le parole del ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Alabares, sull’Italia che non è stata in grado di limitare gli

Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone
Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.