Propaganda Ceuta. Così viene oscurata la benzina a 2 euro

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Un altro giorno buono per agitare le acque della propaganda su Ceuta e tenere lontana l’attenzione dai problemi economici per un governo senza soluzioni. Un modo utile anche per provare a rintuzzare Roberto Vannacci sul territorio della narrazione estremista contro i migranti. La destra ha trascorso le ultime ore ad attaccare l’esecutivo della Spagna. L’innesco è arrivato con le parole del ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Alabares, sull’Italia che non è stata in grado di limitare gli