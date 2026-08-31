Propaganda in salsa Chigi, l’assurdo stop a Schengen prorogato per 15 giorni

Il governo Meloni alza lo scontro con Madrid. Piantedosi: «Scelta necessaria». I dati del Viminale: su 500mila persone, i respingimenti effettuati sono solo 31

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Mentre il premier Pedro Sánchez invocava la solidarietà europea per la gestione dei flussi migratori in un’intervista al notiziario radio di Cadena Ser, il ministro dell’Interno italiano Matteo Piantedosi era al telefono con il suo omologo spagnolo per comunicargli la proroga della sospensione di Schengen con Madrid per altre due settimane. Linea dura Il governo italiano, piuttosto che tendere una mano e porre fine alle tensioni, ha deciso di proseguire con la linea dura. Lunedì da Palazzo Chigi