La propaganda sui migranti

Propaganda in salsa Chigi, l’assurdo stop a Schengen prorogato per 15 giorni

Youssef Hassan Holgado
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31 agosto 2026 • 20:47

Il governo Meloni alza lo scontro con Madrid. Piantedosi: «Scelta necessaria». I dati del Viminale: su 500mila persone, i respingimenti effettuati sono solo 31

Mentre il premier Pedro Sánchez invocava la solidarietà europea per la gestione dei flussi migratori in un’intervista al notiziario radio di Cadena Ser, il ministro dell’Interno italiano Matteo Piantedosi era al telefono con il suo omologo spagnolo per comunicargli la proroga della sospensione di Schengen con Madrid per altre due settimane. Linea dura Il governo italiano, piuttosto che tendere una mano e porre fine alle tensioni, ha deciso di proseguire con la linea dura. Lunedì da Palazzo Chigi

Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado

Giornalista di Domani. È laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.