Shampoo leghista, prima i parrucchieri italiani?

Una proposta di legge per il «contingentamento progressivo delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di acconciatore, barbiere e parrucchiere»

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona” , la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

«Prima i parrucchieri italiani». Chissà se la Lega, rispolverando (in parte) un vecchio claim caro al leader Matteo Salvini, userà questo come slogan per sponsorizzare la proposta di legge presentata alla Camera e assegnata alla commissione attività produttive. La prima firma è del deputato Gianpiero Zinzi (in prima linea nelle regionali in Campania a sostegno di Edmondo Cirielli), sostenuto dal capogruppo Riccardo Molinari. L’obiettivo è il «contingentamento progressivo delle autorizzazioni per