l’intervista

Provenzano (Pd): «È un governo nemico del Sud Meloni in fuga»

Daniela Preziosi
30 gennaio 2026 • 06:00

L’ex ministro: «Meloni senza coraggio né senso delle istituzioni, non è andata tra la gente. La destra governa l’isola da anni, si assuma le sue responsabilità Per l’emergenza non ha le carte in regola, serve un profilo alto»

«La presidente Meloni si presenti in parlamento con un nuovo decreto. La Sicilia vive un’emergenza senza precedenti. Stanziare 33 milioni a fronte di oltre 2 miliardi di danni sulla Sicilia non è serio, non bastano neanche per le prime emergenze». Giuseppe Provenzano, del Pd, è stato ministro del Sud. Ed è nato a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, la stessa di Niscemi. Il governo dice che aspetta la quantificazione dei danni. Sfugge la dimensione del problema. A Niscemi la Protezione ci

Per continuare a leggere questo articolo

Daniela Preziosi
Daniela Preziosi
Daniela Preziosi

Cronista politica e poi inviata parlamentare del Manifesto, segue dagli anni Novanta le vicende della politica italiana e della sinistra. È stata conduttrice radiofonica per Radio2, è autrice di documentari, è laureata in Lettere con una tesi sull'editoria femminista degli anni Settanta. Nata a Viterbo, vive a Roma, ha un figlio.