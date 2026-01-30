Provenzano (Pd): «È un governo nemico del Sud Meloni in fuga»

L’ex ministro: «Meloni senza coraggio né senso delle istituzioni, non è andata tra la gente. La destra governa l’isola da anni, si assuma le sue responsabilità Per l’emergenza non ha le carte in regola, serve un profilo alto»

true false

«La presidente Meloni si presenti in parlamento con un nuovo decreto. La Sicilia vive un’emergenza senza precedenti. Stanziare 33 milioni a fronte di oltre 2 miliardi di danni sulla Sicilia non è serio, non bastano neanche per le prime emergenze». Giuseppe Provenzano, del Pd, è stato ministro del Sud. Ed è nato a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, la stessa di Niscemi. Il governo dice che aspetta la quantificazione dei danni. Sfugge la dimensione del problema. A Niscemi la Protezione ci