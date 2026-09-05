Putinismo sì, ma per le aziende. Vannacci flirta con Cernobbio

Il generale, sabato 5 settembre, sarà al forum Ambrosetti. La curiosità del salotto buono della finanza. E le imprese che sperano nella riapertura del mercato russo. Il monito di Mattarella sull’Ue

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Eventi neonazisti da un lato, accuse di putinismo dall’altro e indagini sui militari che stanno con un piede nel partito di Roberto Vannacci mentre indossano la divisa dell’Esercito. Nel mezzo il battesimo nell’alta società della finanza e dell’economia al Forum di Cernobbio. Insomma, l’estrema destra nostalgica che erode consenso sia a Fratelli d’Italia sia alla Lega non si fa mancare nulla. Neppure la presenza nel salotto buono della finanza: oggi il generale secondo cui Mussolini fu uno stati