L’esposto alla procura contro il programma «sovversivo»

Putinismo sì, ma per le aziende. Vannacci flirta con Cernobbio

Nello Trocchia
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05 settembre 2026 • 07:00

Il generale, sabato 5 settembre, sarà al forum Ambrosetti. La curiosità del salotto buono della finanza. E le imprese che sperano nella riapertura del mercato russo. Il monito di Mattarella sull’Ue

Eventi neonazisti da un lato, accuse di putinismo dall’altro e indagini sui militari che stanno con un piede nel partito di Roberto Vannacci mentre indossano la divisa dell’Esercito. Nel mezzo il battesimo nell’alta società della finanza e dell’economia al Forum di Cernobbio. Insomma, l’estrema destra nostalgica che erode consenso sia a Fratelli d’Italia sia alla Lega non si fa mancare nulla. Neppure la presenza nel salotto buono della finanza: oggi il generale secondo cui Mussolini fu uno stati

Nello Trocchia
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Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.