Quagliariello sale in cattedra, l’accordo tra Anci e Magna Carta

Il bando è stato assegnato lo scorso giugno e ha sancito un sodalizio tra l’Associazione nazionale comuni italiani e la fondazione, punto di riferimento della culturale liberale e conservatrice, che tra i tanti nomi di prestigio annovera nel comitato scientifico economico anche il capo di gabinetto di palazzo Chigi
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Gli amministratori locali, presenti e futuri, a lezione della scuola del prof. Gaetano Quagliariello, già ministro delle Riforme con il governo Berlusconi, e oggi intellettuale di riferimento del conservatorismo italiano. L’Associazione nazionale comuni italiani, oggi guidata dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha scelto la fondazione Magna carta, presieduta proprio da Quagliariello, per un ciclo di lezioni di 20 ore sulla «governance multilivello», ossia sul rapporto con gli altri livelli