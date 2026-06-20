Quando Dc e Pci vinsero le elezioni. L’embrione del nuovo bipolarismo

Alle elezioni del 20 e 21 giugno 1976 vota il 93,4 per cento degli aventi diritto. La Dc ottiene il 38,7 per cento. Il Pci conquista il suo massimo storico: il 34,4. La legislatura sarà però sconvolta dall’omicidio di Aldo Moro. Il massimo della partecipazione si capovolgerà nel massimo della disaffezione e la Repubblica dei partiti comincerà la sua lunga agonia