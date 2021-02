Il vicesegretario del Pd Andrea Orlando ha provato a essere ironico su un ipotetico governo che metta insieme Pd e Lega, ma l’ironia della sorte ultimamente sta avendo la meglio su di lui. Era il 12 gennaio, nemmeno un mese fa, e chiariva in Tv senza ombra di dubbio – all’epoca – che il Partito Democratico non si sarebbe mai piegato a un governo di salute nazionale che includesse la Lega di Matteo Salvini. Era così convinto, che a esplicita richiesta su un eventuale avvento di Mario Draghi come premier incaricato, continuava a dire che i dem non avrebbero cambiato idea. A Otto e mezzo su La7 aveva risposto: «Lo escludo totalmente, anche se venisse Superman, non solo se venisse Draghi».

Era ironico ancora una volta il 6 febbraio. Per primo ha twittatto sulla conversione europeista di Matteo Salvini.

Ma sia Salvini che il resto dei partiti pronti ad affollare la nuova maggioranza, ci hanno creduto. E adesso si attende Draghi per capire se davvero saranno tutti insieme al governo. Il Pd non si oppone più.

© Riproduzione riservata