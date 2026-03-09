Italia

Quel finanziamento della Drass srl al partito di Meloni

Nello Trocchia
09 marzo 2026 • 07:00

Il finanziamento da 10mila euro è arrivato nel 2022 nell'anno del trionfo alle elezioni politiche che hanno portato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Altri 7.500 mila tra il 2019 e il 2020. Tutto trasparente e alla luce del sole

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

La Drass Galeazzi srl di Sergio Cappelletti ha finanziato Fratelli d'Italia con 17.500 euro. Il finanziamento da 10mila euro è arrivato nel 2022 nell'anno del trionfo alle elezioni politiche che hanno portato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Altri 7.500 mila tra il 2019 e il 2020. Tutto trasparente e alla luce del sole. L'azienda è specializzata in sottomarini, fa parte dell'Aiad, la federazione delle aziende italiane impegnate nel settore delle difesa, presieduta fino al 2022 da Guido Crosetto

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.