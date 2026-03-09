Quel finanziamento della Drass srl al partito di Meloni

Il finanziamento da 10mila euro è arrivato nel 2022 nell'anno del trionfo alle elezioni politiche che hanno portato Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Altri 7.500 mila tra il 2019 e il 2020. Tutto trasparente e alla luce del sole

