Quelli del No contro il “virus” della riforma: «Se la conosci la eviti»

Nel mezzo della bufera contro la magistratura, scatenata dalla presidente Giorgia Meloni e dai suoi, i quattro comitati del No al referendum sulla giustizia provano a dimostrare che la loro campagna è «nel merito». Ieri mattina si sono schierati tutti insieme a Roma alla Sala stampa estera. Già la location fa notizia: palazzo Grazioli, un tempo casa-ufficio di Berlusconi. All’epoca la sala stampa era impavesata con un enorme pannello dipinto, un luminoso cielo azzurro a pecorelle, scenografia ch