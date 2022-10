Il presidente della Repubblica riceverà giovedì 20 ottobre e venerdì 21 i gruppi parlamentari. Da questi riceverà le informazioni necessarie per conferire l’incarico di governo che andrà certamente al centrodestra, maggioranza in parlamento

Cominciano le consultazioni al Quirinale. Il presidente della Repubblica ha già effettuato le convocazioni per incontrare le più alte cariche dello stato, Ignazio La Russa (FdI), presidente del Senato, e Lorenzo Fontana (Lega) presidente della Camera e via via i gruppi parlamentari. Oggi ci saranno tutti i partiti di centro sinistra, Italia viva con Azione, i gruppi misti e quelli per le autonomie. Si concluderà venerdì con il centrodestra che andrà unito, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, al Quirinale.

Gli appuntamenti cominciano alle 10, prima Sergio Mattarella sentirà al telefono il presidente emerito Giorgio Napolitano.

10:09 – Alle 10 come previsto è partito in perfetto orario l’incontro del presidente Mattarella con Ignazio La Russa. L’incontro è durato in tutto 15 minuti: «Un incontro come sempre molto cordiale».

