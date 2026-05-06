Il Colle e la grazia, cosa raccontano davvero i numeri

Quella a Minetti è stata una delle 77 grazie su oltre 4mila richieste. Quelle arrivate al Quirinale con parere favorevole sia dei pm sia del ministero sono però pochissime

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Intorno alla grazia a Nicole Minetti è stato tutto un rincorrersi di morale e di numeri. Quanto alla prima, ognuno ha la propria, nella certezza che non sia per fortuna ancora diventata parametro oggettivo di giustizia. Quanto ai secondi, la rutilante informazione sulla vicenda ha oscurato un aspetto tutt’altro che secondario per rispondere alla domanda che, in fondo, continua a essere il tarlo dei malpensanti: perché, su tante domande ricevute, il Quirinale ha voluto concedere la grazia proprio