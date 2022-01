La domenica della vigilia della votazione per il presidente della Repubblica è una girandola di incontri tra i leader di partito. Il vertice del centrosinistra si è concluso con una proposta di negoziato aperta a tutti i gruppi parlamentari per trovare un nome condiviso. «A partire», ha spiegato Enrico Letta, incontrando i grandi elettori del Pd, da martedì o mercoledì». Matteo Salvini dopo l’incontro con i capigruppo e i presidente di regione leghisti ha detto di essere pronto a fare anche due o tre nomi, ma non quello di Casini: «Non è un nome di centrodestra».

Il segretario Pd Letta ai suoi ha detto che tocca al suo partito «riscattare la politica». E ha aggiunto: «Siamo tutti consapevoli del ruolo fondamentale che Draghi sta svolgendo, in Italia, in Europa e nel mondo».

Intanto si è scoperto che Silvio Berlusconi, che ieri si è rassegnato al ritiro della candidatura per il Quirinale era ricoverato da gioveedì all’ospedale San Raffaele. Questo pomeriggio in ogni caso si sarebbe sentito al telefono con Matteo Salvini, regista per il centrodestra.

Il centrodestra però ne è uscito diviso. Con Giorgia Meloni che non ha apprezzato l’idea di Berlusconi di un Draghi premier fino a fine legislatura. Ma le variabili sono tante quanto i leader di partito.

Oggi l’incontro parallelo tra il leader del Pd, Enrico Letta, quello del M5s Giuseppe Conte e quello di Leu, Roberto Speranza ha aperto a un negoziato condiviso. I tre leader hanno diffuso una nota congiunta in cui commentano il ritiro di Berlusconi.

Quanto avvenuto conferma che in questo Parlamento nessuno da solo elegge il Presidente della Repubblica. Come abbiamo sempre sostenuto, servono candidati di alto profilo, largamente condivisi e che siano in grado di rappresentare non una parte ma tutti gli italiani, a maggior ragione in questo particolare e difficile momento per il Paese.

Nelle prossime ore promuoveremo i confronti necessari per arrivare ad un tavolo con tutti i gruppi parlamentari al fine di individuare il nome condiviso. Si è deciso che le delegazioni congiunte di M5s, Pd e LeU siano convocate in via permanente.

Nella riunione di domani mattina sarà concordato il comportamento per la prima votazione.