Il radar Muos e Sigonella, il filo diretto con le bombe in Medio oriente

L’Italia non prende parte alle operazioni di Israele e Stati Uniti contro l’Iran. Il governo italiano ha ribadito la posizione. Ma gli Usa, che non hanno nemmeno avvisato gli alleati dell’attacco a Teheran, stanno già sfruttando la propria presenza sul territorio italiano: hanno intensificato la propria attività nelle basi italiane, soprattutto a Sigonella, in Sicilia. Una piattaforma da cui poter spedire personale pronto a combattere sul fronte mediorientale. Per ora via aerea, domani chissà.