si intensifica l’addestramento nella base us navy in sicilia

Il radar Muos e Sigonella, il filo diretto con le bombe in Medio oriente

Stefano Iannaccone
04 marzo 2026 • 07:00

Un via vai di mezzi che aumenta e i militari che intensificano il training in volo. I 5 stelle vogliono chiarezza, interrogazione al ministro Crosetto: «Quali misure per la sicurezza alle infrastrutture?» 

L’Italia non prende parte alle operazioni di Israele e Stati Uniti contro l’Iran. Il governo italiano ha ribadito la posizione. Ma gli Usa, che non hanno nemmeno avvisato gli alleati dell’attacco a Teheran, stanno già sfruttando la propria presenza sul territorio italiano: hanno intensificato la propria attività nelle basi italiane, soprattutto a Sigonella, in Sicilia. Una piattaforma da cui poter spedire personale pronto a combattere sul fronte mediorientale. Per ora via aerea, domani chissà.

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.