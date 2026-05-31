per far ripartire la vigilanza

Nel mondo di FalliRai tra flop, guerre intestine e (forse) Agnes dg

Lisa Di Giuseppe
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31 maggio 2026 • 07:00

Marano resterebbe presidente, l’attuale dg Sergio ai margini. Cercare un presidente di garanzia non sembra più nel novero delle possibilità: per la maggioranza sarebbe una sconfitta, per le opposizioni TeleMeloni sarà un bersaglio utile in campagna elettorale

«Rossi va in Cultura, Giuli viene da noi. Il mondo al contrario». In commissione di Vigilanza Rai non sanno più che pesci pigliare: il riavvio-lampo dopo la protesta di Roberto Giachetti, che rischia di durare un paio di sedute per parlare del Teatro delle Vittorie, finora ha regalato ai parlamentari che fanno parte dell’organo di controllo solo un’audizione del ministro della Cultura. Eppure da discutere ci sarebbe molto: innanzitutto, il voto della presidenza. Alla stesso tempo, anche in Rai e

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Lisa Di Giuseppe
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Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth