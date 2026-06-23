Tensioni con l’ambasciatore

La Rai in Crimea insieme ai russi “irrita” Beltrame

Lisa Di Giuseppe
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23 giugno 2026 • 20:41

L’azienda ha benedetto l’occasione offerta anche ad altri giornalisti di visitare Starobilsk dopo il bombardamento ucraino. Il giallo delle tensioni con l’ambasciata

Indignazione per il padiglione russo da un lato, indifferenza per un servizio realizzato in una missione “embedded” dall’altro. Telemeloni, sulla carta interprete della volontà della presidente del Consiglio a volte più realista del re, ha mandato in onda un servizio realizzato dalla corrispondente Rai in Russia accompagnata dal governo russo nei territori occupati. Una scelta che avrebbe attirato addirittura l’attenzione – qualcuno parla di irritazione – dell’ambasciatore italiano in Russia, St

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Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth