La Rai in Crimea insieme ai russi “irrita” Beltrame

L’azienda ha benedetto l’occasione offerta anche ad altri giornalisti di visitare Starobilsk dopo il bombardamento ucraino. Il giallo delle tensioni con l’ambasciata
Indignazione per il padiglione russo da un lato, indifferenza per un servizio realizzato in una missione “embedded” dall’altro. Telemeloni, sulla carta interprete della volontà della presidente del Consiglio a volte più realista del re, ha mandato in onda un servizio realizzato dalla corrispondente Rai in Russia accompagnata dal governo russo nei territori occupati. Una scelta che avrebbe attirato addirittura l’attenzione – qualcuno parla di irritazione – dell’ambasciatore italiano in Russia, St