Rai in Cultura, l’uomo di Mellone nei musei a Perugia

Andrea Assenza, vicedirettore e fedelissimo del numero uno del day time in Rai è nominato nel cda dei Musei nazionali su indicazione del ministro della Cultura

Un tempo gli abbonati Rai avevano un posto in prima fila. Oggi le cose sono cambiate: il posto in prima fila spetta ai dirigenti. Specie sugli incarichi. Ne sa qualcosa Andrea Assenza, vicedirettore day time in Rai con delega alla pianificazione economica, nominato nel consiglio di amministrazione dei Musei nazionali di Perugia su indicazione del ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Assenza è un “melloniano” doc, nel senso che è fedelissimo di Angelo Mellone (nella foto), numero uno del day