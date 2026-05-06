Italia

Salvare il Delle Vittorie: Forza Italia vota insieme alla sinistra

Lisa Di Giuseppe
06 maggio 2026 • 20:53

Quella che si è verificato durante la riunione dell’ufficio di presidenza della commissione Vigilanza Rai è un’inezia dal punto di vista procedurale, un piccolo neo su un testo che partiva già cestinato, ma segna quanto anche in Rai le distanze tra gli alleati di centrodestra inizino ad ampliarsi sempre di più

Un primo piccolo strappo. Quella che si è verificato durante la riunione dell’ufficio di presidenza della commissione Vigilanza Rai è un’inezia dal punto di vista procedurale, un piccolo neo su un testo che – in quanto proposto dalle opposizioni – partiva già cestinato, ma segna quanto anche in Rai le distanze tra gli alleati di centrodestra inizino ad ampliarsi sempre di più. A scegliere di votare con le opposizioni è stata Rita Dalla Chiesa, parlamentare che rappresentava Forza Italia in quel

Per continuare a leggere questo articolo

Lisa Di Giuseppe
Lisa Di Giuseppe
Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth