Salvare il Delle Vittorie: Forza Italia vota insieme alla sinistra

Quella che si è verificato durante la riunione dell’ufficio di presidenza della commissione Vigilanza Rai è un’inezia dal punto di vista procedurale, un piccolo neo su un testo che partiva già cestinato, ma segna quanto anche in Rai le distanze tra gli alleati di centrodestra inizino ad ampliarsi sempre di più

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Un primo piccolo strappo. Quella che si è verificato durante la riunione dell’ufficio di presidenza della commissione Vigilanza Rai è un’inezia dal punto di vista procedurale, un piccolo neo su un testo che – in quanto proposto dalle opposizioni – partiva già cestinato, ma segna quanto anche in Rai le distanze tra gli alleati di centrodestra inizino ad ampliarsi sempre di più. A scegliere di votare con le opposizioni è stata Rita Dalla Chiesa, parlamentare che rappresentava Forza Italia in quel