Rai, dimissioni in blocco dalla Vigilanza: TeleMeloni tra caos e campagna elettorale

L’opposizione lascia compatta la commissione. Una mossa che scuote l’azienda e porta la maggioranza a fare un passo indietro. L’incognita sul futuro quando manca poco alle elezioni. L’ipotesi di una ricostituzione con la sola destra, che continua a lottizzare

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Alla fine il bubbone è scoppiato. Durava da troppo il malessere in commissione Vigilanza Rai, dove si sono dimessi tutti i componenti e anche la presidente Barbara Floridia, preparando una vigilia con i fiocchi alla giornata di presentazione dei palinsesti autunnali della Rai. A fare il primo passo l’opposizione, che da tempo denunciava il boicottaggio della destra nei confronti dell’organismo di vigilanza della Rai. All’ora di pranzo le dimissioni in blocco: «Le anticipazioni dei nuovi palinses