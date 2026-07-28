Italia

Con la riforma Rai, Telemeloni è per sempre

Lisa Di Giuseppe
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28 luglio 2026 • 20:18

L’accordo delle destre prevede mandati più lunghi in modo da tenere una governance amica anche dopo le elezioni. In azienda si spera nel passo indietro di Ranucci

Una Rai cucita su misura, ma non della libertà di stampa. Piuttosto, della destra, che riuscirebbe a piazzare una sua governance prima del voto. Niente male, soprattutto nel caso in cui non dovesse arrivare serena alle elezioni. E ancora, il nuovo consiglio di amministrazione avrebbe una durata ben oltre i tre anni attuali, in modo da garantire ai dirigenti scelti dalla maggioranza lunga vita a viale Mazzini. Per altro con una norma che prevede la rieleggibilità. Un passaggio ad hoc per permette

Lisa Di Giuseppe
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Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth