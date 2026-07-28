Con la riforma Rai, Telemeloni è per sempre

L’accordo delle destre prevede mandati più lunghi in modo da tenere una governance amica anche dopo le elezioni. In azienda si spera nel passo indietro di Ranucci
Una Rai cucita su misura, ma non della libertà di stampa. Piuttosto, della destra, che riuscirebbe a piazzare una sua governance prima del voto. Niente male, soprattutto nel caso in cui non dovesse arrivare serena alle elezioni. E ancora, il nuovo consiglio di amministrazione avrebbe una durata ben oltre i tre anni attuali, in modo da garantire ai dirigenti scelti dalla maggioranza lunga vita a viale Mazzini. Per altro con una norma che prevede la rieleggibilità. Un passaggio ad hoc per permette