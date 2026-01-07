Intervista alla presidente della commissione Vigilanza Rai

Floridia: «È una democratura, impossibile ormai tutelare i cittadini»

La presidente della commissione Vigilanza Rai Barbara Floridia
Lisa Di Giuseppe
07 gennaio 2026 • 21:02Aggiornato, 07 gennaio 2026 • 21:07

A capo di una Vigilanza «imbavagliata» da tempo la senatrice denuncia le mosse della destra per bloccare la sua azione. I “casi Rai” sono tanti, ma è tutto fermo

«È scandaloso». La senatrice Barbara Floridia, presidente della commissione Vigilanza Rai, insiste perché nell’ultimo anno di legislatura l’organo che presiede abbia modo di organizzare almeno qualche audizione e che la maggioranza smetta di utilizzare le «interrogazioni temerarie» come quella che ha presentato l’azzurro Maurizio Gasparri nei giorni scorsi sul caso che riguarda l’esperto di Report Giangaetano Bellavia, detentore di una serie di documenti sensibili. Alcuni sono stati sottratti e

Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia ed esteri (soprattutto Germania). Ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter sono @sallisbeth