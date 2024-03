Anticipata rispetto alle attese la pubblicazione da parte delle camere dei bandi per l’elezione dei nuovi membri del consiglio d’amministrazione Rai scelti dal parlamento. Lo confermano a Domani fonti parlamentari e di viale Mazzini

Anticipata rispetto al termine iniziale del 25 marzo la pubblicazione dei bandi per l’elezione dei membri del nuovo consiglio d’amministrazione Rai: i documenti saranno online già da giovedì 21. Questo significa che il periodo utile per formare il nuovo consiglio prima della pausa del parlamento per le elezioni europee si amplia di qualche giorno.

I curriculum possono essere presentati nell’arco dei due mesi successivi alla pubblicazione del bando. Ciò significa che dal 21 maggio in poi sarà possibile eleggere i nuovi consiglieri. Secondo la valutazione di fonti di viale Mazzini si tratta di uno sviluppo che gioca a favore della Lega, che rischia di perdere influenza anche in Rai a valle del risultato delle elezioni europee. Se il partito di Matteo Salvini dovesse infatti andare particolarmente male, c’è chi paventa non soltanto la fine dell’ambizione leghista sulla presidenza di viale Mazzini, ma anche il rischio di perdere una direzione.

