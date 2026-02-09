Italia

Rai, Meloni blinda Petrecca: il potere in mano agli incapaci

Illustrazione di Marilena Nardi
Lisa Di Giuseppe
09 febbraio 2026 • 20:51

La redazione di Rai Sport fa sciopero delle firme contro il direttore, ma la premier e Rossi fanno quadrato: nessuna richiesta di dimissioni. A palazzo Chigi sono furiosi per la figuraccia. Chiocci la carta del futuro

Un’«assunzione di responsabilità». A tardo pomeriggio il mondo Rai si interpella sull’interpretazione autentica di un’espressione che in altri tempi avrebbe significato “dimissioni”: non è questo il caso. Ieri l’ad della Rai, Giampaolo Rossi, ha incontrato il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, dopo la sua disastrosa telecronaca della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi, ma la ricostruzione che filtra a fine appuntamento restituisce un colpo al cerchio e uno alla botte: a Petrecca è stato c

Scrivo di politica, economia ed esteri (soprattutto Germania). Ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter sono @sallisbeth