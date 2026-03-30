Sfida al tetto e nuove nomine: parte il grande repuliRai

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«La Rai è un posto che percepisce i cambiamenti politici prima di altri». Lo dice uno che la tv di Stato l’ha conosciuta bene e sa immaginare quali ricadute possa avere la sconfitta di Giorgia Meloni su un’azienda-sismografo. Di quelle ufficiali ovviamente non c’è traccia, anche se c’è chi parla di chiamate furibonde dalla politica a quei dirigenti che non sarebbero stati all’altezza del ruolo di cassa di risonanza della propaganda per il Sì. Effettivamente, dalla prospettiva di un governo per c