dopo il referendum

Sfida al tetto e nuove nomine: parte il grande repuliRai

Lisa Di Giuseppe
30 marzo 2026 • 07:00

La rabbia di Meloni per la sconfitta anche in azienda. L’ad ragiona di un nuovo polo cinema-fiction. Barachini gestirà il dopo-Gasparri per FI, incognita Chiocci. In estate l’edizione “nera” di Filorosso

«La Rai è un posto che percepisce i cambiamenti politici prima di altri». Lo dice uno che la tv di Stato l’ha conosciuta bene e sa immaginare quali ricadute possa avere la sconfitta di Giorgia Meloni su un’azienda-sismografo. Di quelle ufficiali ovviamente non c’è traccia, anche se c’è chi parla di chiamate furibonde dalla politica a quei dirigenti che non sarebbero stati all’altezza del ruolo di cassa di risonanza della propaganda per il Sì. Effettivamente, dalla prospettiva di un governo per c

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Lisa Di Giuseppe
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Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth