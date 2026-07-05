Il check-up sui futuri influencer: monitoraggio Rai sulle celebrità

L’azienda di Viale Mazzini ha pubblicato un bando per misurare la popolarità e il gradimento di conduttori, giornalisti, attori, cantanti, sportivi e comici

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La Rai non si accontenta più di misurare gli ascolti. Ora vuole monitorare anche lo stato di salute delle sue celebrity. E non solo delle proprie. Nel radar finiscono infatti conduttori, giornalisti, attori, cantanti, sportivi, comici e influencer: circa 850 personaggi all’anno sottoposti a una sorta di check-up permanente del gradimento. Il monitoraggio, descritto nel capitolato tecnico, costerà circa 140mila euro e si basa su uno storico già esistente di oltre 4.300 nomi e 18.500 rilevazioni.