La Rai non impara dagli errori: in estate pomeriggio vuoto e contro Gerry Scotti torna “L’eredità”

A via Asiago tutti ricordano l’estate 2025 come una grosso buco nell’acqua. La guardia abbassata ha portato benefici alla concorrenza: sull’informazione ha profittato La7, Mediaset ha sbancato sull’access time. Un anno di lavoro avrebbe potuto cambiare le cose, ma non è stato così

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L’estate è alle porte e dopo l’esperienza difficile dell’anno scorso l’aspettativa era per un piano più articolato: nel 2025 la concorrenza ha infatti trovato praterie dentro al palinsesto spento di viale Mazzini. A fine agosto, la promessa reciproca tra i dirigenti che hanno a lungo cercato la ragione di una stagione così deludente era di arrivare meglio alla prossima estate. A guardare i risultati di tanta riflessione, non sembrerebbe che la Rai si getti nella gara con strumenti migliori rispe