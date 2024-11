Il direttore del Tg1 Gian Marco Chiocci è stato confermato nel suo incarico dopo la scadenza del suo primo anno di mandato. Il rinnovo, essendo il direttore un giornalista esterno alla Rai, è legato all’incarico di Giampaolo Rossi: scadrà il 60esimo giorno successivo alla scadenza del mandato dell’ad.

Il direttore, in buoni rapporti con Giorgia Meloni, è stato confermato con un voto quasi unanime: a votare a favore sono stati quasi tutti i consiglieri, incluso quello d’area Cinque stelle Alessandro di Majo. Contrario il consigliere d’area Avs Roberto Natale, astenuto quello eletto in rappresentanza dei dipendenti Davide Di Pietro.

Questione di regole

Il presidente pro tempore, il consigliere anziano Antonio Marano, ha invece voluto sollevare una questione che rischia di creare grosse tensioni in azienda. Il manager di area Lega ha tirato in ballo una delibera del 2003 che prevede che direttori e vicedirettori di testata e di genere non possano condurre e che vincola le loro possibilità di mandare avanti troppe attività parallele agli incarichi Rai.

Il regolamento attualmente non è applicato, ma qualora qualcuno ne chiedesse l’applicazione, la porzione riguardante la conduzione metterebbe in difficoltà diversi volti Rai. A partire da Francesco Giorgino, che conduce XXI Secolo ma è direttore del Centro studi, o Monica Maggioni, al timone di In mezz’ora e direttrice dell’Offerta informativa. Anche Sigfrido Ranucci e Alberto Matano sono vicedirettori, come pure Milo Infante: la discussione, in ogni caso, è stata rinviata a data futura.

Il cda ha anche nominato il successore di Gian Paolo Tagliavia, che negli ultimi anni ha fatto volare gli incassi pubblicitari della Rai nonostante i palinsesti spesso non lo aiutassero. Il nuovo ad di Rai pubblicità è Luca Poggi, interno all’azienda.

I palinsesti

All’ordine del giorno anche i palinsesti invernali, in parte già anticipati la scorsa estate. A quanto risulta a Domani, sono confermati i programmi di Massimo Giletti e Maria Latella nonostante gli ascolti inferiori alle aspettative di questo autunno. In arrivo anche Che magnifica impresa, condotto da Mario Sechi sotto la direzione Cultura: «Dal Bel Paese dei mestieri a quello dell’industria per raccontare tutte le volte che ce l’abbiamo fatta».

Parte degli Approfondimenti di Paolo Corsini invece La mia metà di Concita Borrelli, storica autrice di Porta a porta, in onda il sabato pomeriggio «per chiacchierare di amore forse eterno, di convivenza, matrimoni...» Primo ospite: Rocco Siffredi. Per Monica Setta, sette programmi tra radio e tv, secondo quanto filtra da viale Mazzini sarebbe invece arrivato il momento di una promozione, con il passaggio del suo Donne al bivio dalla seconda serata alla prima verso fine stagione.

E poi, il grande ritorno di Antonino Monteleone. Per lui, nei documenti che il cda sta discutendo, un nuovo programma in seconda serata, come previsto dopo la chiusura di L’altra Italia.

