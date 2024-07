Imbarazzo sulle nomine del cda che continuano ad andare per le lunghe. Bortone, «stimata collega», spostata in Radio. Sergio si toglie qualche sassolino dalle scarpe, Rossi si batte per la difesa del «messaggio italiano» a cui i leghisti vogliono tagliare il canone

Doveva essere la prima uscita pubblica di Giampaolo Rossi, il Bussola, da nuovo amministratore delegato. Invece, l’unico che chiama Roberto Sergio già (chissà cosa farà, alla fine) direttore generale è il capo dell’ufficio stampa Fabrizio Casinelli con un infelice lapsus.

Il resto della presentazione dei palinsesti è un tentativo di limitare i danni. Salvare il salvabile, tanto da tenere il più possibile lontano i direttori di testata e di genere dai giornalisti fuori dai canali ufficiali della conferenza stampa. Nel foyer però qualcuno si ferma a chiacchierare. Tutti danno interviste alle innumerevoli testate Rai che coprono l’evento. Angelo Mellone del Day time in vestito chiaro, e Paolo Corsini, l’uomo che siede sulla poltrona più scomoda della Rai, quella della direzione approfondimenti, mentre Adriano De Maio e Alessandro di Majo, la coppia in odore pentastellato composta da direttore Cinema e serie e consigliere d’amministrazione d’area confabulano sui prossimi passi in attesa che la politica faccia il suo corso.

Il palco diventa un Sergio-show. È ancora lui a mettere la sua faccia abbronzatissima («Te credo, sono dieci giorni che sta in barca», suggerisce qualche perfido) sui palinsesti di quella che dovrebbe essere Telemeloni. In prima fila accanto a Sergio e Rossi, di Majo, unico consigliere presente, è stretto dall’altra parte da Vincenzo De Luca e Gaetano Manfredi. A seguire tutti i direttori di genere, anche qualcuno di testata: Iacopo Volpi di Raisport, appena prorogato fino a fine anno, Francesco Pionati di Radiorai e l’immancabile Paolo Petrecca. A Pomezia oggi non c’era niente in programma.

Assente la presidente in pectore Simona Agnes, quella uscente Marinella Soldi manda un messaggio non troppo caloroso in cui attribuisce esplicitamente a Sergio la paternità dei palinsesti. «Da cittadina e utente continuerò a seguirvi». Capirai.

Sergio difende il suo territorio, quando si parla della «famiglia Rai» – damnatio memoriae per chi è uscito quest’anno, Amadeus, Flavio Insinna, Corrado Augias, mentre Lucia Annunziata e Fabio Fazio sono già un ricordo sbiadito – se ne compiace. «Un noto concorrente con i pochi volti (il riferimento è a Discovery, ndr) che ha guadagnato non riuscirebbe nemmeno a coprire il logo Rai». La Nove «non è un competitor, le cose imbarazzanti (gli altri canali Warner, ndr) non le considero nemmeno», dice.

Scioglie subito il nodo di Sanremo: il festival scivola alla settimana successiva rispetto a quella pianificata inizialmente. La Lega Calcio e la sua Coppa Italia vincono sull’Ariston, Sergio parla di «controprogrammazione», ma deve cedere il passo. La conferenza stampa va avanti e l’ad in uscita rivendica, ha spesso qualcosa da aggiungere agli interventi dei suoi colleghi. Se la prende con i giornalisti che danno una narrazione che vuole «azzoppare» il servizio pubblico, con il report di «menzogne» uscito pochi giorni fa.

Sulla stessa lunghezza d’onda Rossi, che parla di «narrazione artificiale». Per il dg e ad in pectore bisogna «criticare la Rai quando è giusto ma tutelarla perché risorsa della nazione». Che i giornalisti «non abbiano scritto proprio la verità dei fatti» sulla vicenda di Che sarà è una verità inattaccabile anche per Corsini. Insomma, non sono cattivi, è che li disegnano così.

Al suo fianco, la direttrice del Marketing Roberta Lucca snocciola numeri per dimostrare come i paragoni sull’intero perimetro con Mediaset non hanno senso: le specializzate sono troppo concorrenziali e possono guadagnare sulla pubblicità che in certi canali Rai è bandita, ma soprattutto, si difende la donna dei numeri di viale Mazzini, i target sono differenti, «si gioca in un altro campionato».

Però, a differenza di Corsini – «non è questo il momento di fare autocritica» risponde a una domanda sul caso Bortone, prima che un Casinelli interventista lo blocchi con un «Fermiamoci qui» – Sergio ammette che avrebbe potuto risparmiarsi qualche uscita. Nello specifico l’episodio di Sanremo, in cui la Rai era stata accusata di censurare l’opinione di Ghali: «Avrei fatto parlare la struttura, non Mara».

A proposito di Serena Bortone, la giornalista non compare nei palinsesti televisivi. Dopo la chiusura di La volta buona, la storia si ripete uguale all’anno scorso: l’access di Rai3 stava crescendo, ma non è previsto un futuro. Secondo Sergio, Bortone «non ha ritenuto idonee» due proposte, una su Rai1 e una su Rai3. Sicuramente sarà su Radio2 di Simona Sala, non ha voluto invece il programma da scrivere con il direttore del Day time Angelo Mellone: quello sarebbe stato in access time, mentre l’alternativa sulla rete ammiraglia sarebbe stato lo spazio del sabato pomeriggio assegnato a Emma D’Aquino.

Il Cda

Il fatto che il consiglio d’amministrazione continui a rimanere in carica ben oltre la sua scadenza è generale motivo d’imbarazzo. Rossi giura di non sentirsi «sulla graticola», ma per la ragione del ritardo Sergio rimanda all’azionista, in altre parole la politica, che avrebbe potuto procedere al rinnovo «fin dal 28 maggio».

La provocazione della Lega di tagliare il canone viene sfiorata lateralmente: per il Bussola, «nessuno può avere interesse a indebolire Rai e Mediaset, significherebbe indebolire un'intera filiera industriale nazionale» e con lei il «racconto italiano». L’indicazione è chiara, resta da vedere se gli interlocutori politici d’area la coglieranno e metteranno un argine alle ambizioni del responsabile editoria della Lega Alessandro Morelli.

I programmi

Intanto, ci si godono i nuovi acquisti e i ritorni a casa: Corsini punta su Antonino Monteleone su Rai2. Rilancia anche Report di Sigfrido Ranucci ma annuncia che della sua assenza all’evento dei palinsesti, motivato in un’intervista con un dissenso sulla linea editoriale, «parleremo al suo rientro». Il programma del cuore di Mellone è già Binario 2, che andrà a sostituire Fiorello: in conduzione Andrea Perroni e Carolina Di Domenico. Il suo ad non gli ha fatto la migliore delle pubblicità: «Binario 2 va nella collocazione di un programma straordinario, con un conduttore straordinario e quindi ogni paragone non potrebbe reggere».

Tornano Maria Latella (produzione esterna) e Giovanni Minoli, Massimo Giletti va su Raicultura «con un format di infotainment», come lo annuncia la direttrice di Raicultura Silvia Calandrelli. In azienda non tutti hanno apprezzato come i vertici hanno condotto la trattativa con l’ex La7: «Il ritorno di un conduttore che non avrebbe avuto chissà che mercato fuori dal servizio pubblico si poteva negoziare meglio». Tenendolo magari sotto la direzione dell’approfondimento, è il ragionamento. A vista, insomma, visto che è la testata di Corsini che ha messo in piedi la serata su Ustica, un buon successo ma che è stato molto difficile da realizzare, raccontano. La strategia dei vertici, però, ha lasciato anche altre ferite aperte: ora per esempio Salvo Sottile è costretto a una sfida difficile al venerdì sera, dove le possibilità di fare bene sono di meno.

Sempre su Raicultura sbarca Mario Sechi – ex portavoce di Giorgia Meloni – con un programma «sull’immaginario, la manifattura e l’impresa italiana. Dal Bel Paese dei mestieri a quello dell’industria per raccontare tutte le volte che ce l’abbiamo fatta».

In programma anche una fiction su Mike Bongiorno e un docufilm sull’«impegno umanitario del nostro paese e l’eccellente lavoro di intelligence e coordinamento dell’Italia in situazioni ad alto rischio», di cui la nave Vulcano della Marina militare sarebbe un ottimo esempio. Nell’approfondimento spazio anche per Concita Borrelli, storica inviata di Porta a porta che alle 17 del sabato su Rai2 offrirà «un tè a tutti» per «chiacchierare di amore forse eterno, di convivenze, matrimoni e di amori finiti». Tornano anche Tango di Luisella Costamagna, XXI secolo di Francesco Giorgino e Donne al bivio di Monica Setta. Cesare Bocci alla domenica arriva in seconda serata su Rai3 con Magistrati. Tutte le tessere del nuovo «racconto italiano» stanno per cadere in posizione.

