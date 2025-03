Il direttore della all news è stato sfiduciato dall’83 per cento dei partecipanti al voto. È l’ultimo capitolo delle critiche che il corpo redazionale muove da mesi al direttore, rinnovato attualmente ad interim

La redazione di RaiNews24 ha sfiduciato il direttore Paolo Petrecca.

«Dopo l'ultimo caso che ha rappresentato la disastrosa gestione, il titolo "Assoluzione per Delmastro», l’assemblea - si legge in una nota del cdr, l’organo sindacale della testata - ha incaricato il Comitato di redazione di organizzare una consultazione. Con 132 voti contrari e 12 a favore dell’attuale gestione si compone un risultato netto: l’83 per cento dei votanti sfiducia Petrecca. Ha votato tre quarti del corpo redazionale».

«Un segnale chiaro - sottolinea ancora il Cdr - che nessuno potrà ignorare in azienda, a partire dallo stesso direttore il cui mandato triennale è scaduto a novembre 2024».

Un risultato non disatteso, dopo le tante tensioni degli ultimi mesi nella redazione dell’all news, solo una delle situazioni più calde in Rai. «Il caso Delmastro è solo l’ultimo di una serie che ha affossato la credibilità del canale e decimato gli ascolti con perdite di punti percentuali a doppia cifra negli ultimi due anni: decine gli errori e gli strafalcioni andati in onda umiliando il lavoro di un’intera testata che ci aveva messo 20 anni a costruirsi credibilità e autorevolezza apprezzati trasversalmente» aveva scritto solo pochi giorni fa il cdr. In seguito al caso Delmastro, il direttore aveva anche deciso che avrebbe scritto lui stesso tutti i titoli delle (numerose) edizioni del telegiornale.

Ora, insorgono le opposizioni: «La clamorosa sfiducia espressa dall'83 per cento della redazione di RaiNews24 nei confronti del direttore Paolo Petrecca certifica il fallimento della sua gestione e rende ormai indifferibile un suo passo indietro» dichiarano in una nota i componenti del Partito democratico in commissione di Vigilanza Rai, che chiedono l’intervento dell’azienda. «La volontà espressa dalla redazione non può essere ignorata. I vertici della Rai devono assumersi la responsabilità di questa situazione e rimuovere Petrecca, il cui mandato è già scaduto. Ogni giorno in più con lui alla guida di RaiNews24 è un danno per il pluralismo dell'informazione e per la missione del servizio pubblico».

Blindato

Difficile che viale Mazzini assecondi la richiesta: Petrecca è stato rinnovato ad interim a novembre scorso, quando è scaduto il suo mandato. Per il momento non è chiaro come vada a finire la partita delle nomine – è di martedì 4 marzo la notizia che anche la riunione del cda di giovedì 6 si concluderà senza che vengano decisi i nuovi direttori – ma a questo punto, osserva a taccuino chiuso qualche dirigente che simpatizza con la maggioranza, «Petrecca sarà sicuramente blindato».

Anche perché, è il pensiero che segnala qualcun altro, «se passa la linea che i direttori sfiduciati vengono rimossi...» Insomma, Giampaolo Rossi, che già si trova nella linea delle critiche delle opposizioni, non ha intenzione di cedere su Petrecca, ora a maggior ragione: il direttore in area meloniana è stato tra i primi considerati vicini al partito della premier a “conquistare” una direzione di testata nel 2021, quando è stato scelto come successore di Andrea Vianello durante la gestione Fuortes. All’epoca, l’ad aveva cercato di aprire un canale con FdI e aveva deciso di affidare l’all news alla destra.

© Riproduzione riservata