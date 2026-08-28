rimozione per questione di opportunità

Ranucci fuori, TeleMeloni centra l’obiettivo. Ma ora è il caos

Lisa Di Giuseppe
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28 agosto 2026 • 21:10Aggiornato, 28 agosto 2026 • 21:13

La Rai sceglie Piervincenzi e Presutti, gli inviati minacciano il forfait. Per l’ex conduttore è una scelta che «mortifica» chi lavora a Report. L’ad Rossi vuole riguadagnare credito con il partito della premier

Alla fine Report, da zavorra, si è trasformato nella più affilata delle armi a disposizione di Giampaolo Rossi. Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola, invece, si sono rivelati i più inaspettati avversari del format messo in piedi da Giovanni Minoli e Milena Gabanelli negli anni Novanta. Non c’è stato nemmeno bisogno di un riferimento al contenuto della relazione del comitato etico, che per giorni ha valutato le vicende di cui il giornalista è stato protagonista. Ieri Ranucci è stato ufficialmente

Lisa Di Giuseppe
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Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth