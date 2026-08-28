Ranucci fuori, TeleMeloni centra l’obiettivo. Ma ora è il caos

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Alla fine Report, da zavorra, si è trasformato nella più affilata delle armi a disposizione di Giampaolo Rossi. Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola, invece, si sono rivelati i più inaspettati avversari del format messo in piedi da Giovanni Minoli e Milena Gabanelli negli anni Novanta. Non c’è stato nemmeno bisogno di un riferimento al contenuto della relazione del comitato etico, che per giorni ha valutato le vicende di cui il giornalista è stato protagonista. Ieri Ranucci è stato ufficialmente