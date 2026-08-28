Ranucci fuori, TeleMeloni centra l’obiettivo. Ma ora è il caos

La Rai sceglie Piervincenzi e Presutti, gli inviati minacciano il forfait. Per l’ex conduttore è una scelta che «mortifica» chi lavora a Report. L’ad Rossi vuole riguadagnare credito con il partito della premier
Alla fine Report, da zavorra, si è trasformato nella più affilata delle armi a disposizione di Giampaolo Rossi. Sigfrido Ranucci e Valter Lavitola, invece, si sono rivelati i più inaspettati avversari del format messo in piedi da Giovanni Minoli e Milena Gabanelli negli anni Novanta. Non c’è stato nemmeno bisogno di un riferimento al contenuto della relazione del comitato etico, che per giorni ha valutato le vicende di cui il giornalista è stato protagonista. Ieri Ranucci è stato ufficialmente