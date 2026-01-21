La Rai entra in par condicio, ma tanto di referendum può parlare solo nei programmi di cronaca

I Cinque stelle hanno lamentato l’impiego di “telegarlasco” come strumento utile per «tenere alta la tensione» sulla magistratura. Ma al di là dell’attenzione per la cronaca nera che impatta su tutta la Rai, non ci sarebbero nemmeno spazi in cui discutere di referendum

true false

Sotto la nera, niente: Telemeloni sul referendum sta tenendo un profilo basso. Anzi, quasi inesistente. Il motivo è quasi banale: di spazio in Rai non ce n’è, nonostante ventiquattr’ore di palinsesto per tre reti generaliste. Certo, il tema entra nella programmazione attraverso il dibattito politico o la cronaca nera, ma in prima serata un luogo atto alla discussione di questi temi manca. La questione è sempre la stessa: alla direzione Approfondimenti manca un contenitore e soprattutto un vol