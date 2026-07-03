stagione pre elettorale 2026/2027

Rai, Rossi nel bunker: la destra punta a blindare i vertici

Lisa Di Giuseppe
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03 luglio 2026 • 20:43

L’ambizione è di insediare il nuovo cda (di destra) prima del voto. L’ad: «Sapevamo di perdere il pubblico di Rai3». Palinsesti poveri

Il futuro politico della Rai è Bello e impossibile: dopo le dimissioni dei commissari della Vigilanza e la promessa a non fare ulteriori nomi per ricomporre un nuovo ente di controllo, il rischio che i presidenti delle Camere scelgano d’ufficio i membri della sinistra si fa tangibile. A quel punto, se decidessero di rimanere passive di fronte ai lavori in commissione, la prospettiva è quella di una Vigilanza in cui la maggioranza spadroneggerà, proponendo financo il nome del presidente, in gener

Lisa Di Giuseppe
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Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia e televisione. Curo la newsletter settimanale sulla Germania La Deutsche vita e sono cocuratrice dell'inserto mensile Cibo. Prima di arrivare a Domani ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter e Instagram sono @sallisbeth