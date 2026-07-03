Rai, Rossi nel bunker: la destra punta a blindare i vertici

true false

Il futuro politico della Rai è Bello e impossibile: dopo le dimissioni dei commissari della Vigilanza e la promessa a non fare ulteriori nomi per ricomporre un nuovo ente di controllo, il rischio che i presidenti delle Camere scelgano d’ufficio i membri della sinistra si fa tangibile. A quel punto, se decidessero di rimanere passive di fronte ai lavori in commissione, la prospettiva è quella di una Vigilanza in cui la maggioranza spadroneggerà, proponendo financo il nome del presidente, in gener