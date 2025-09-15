Anche se gli ascolti sono in calo, anche se l’ultimo asso nella manica, Stefano De Martino, viene battuto dall’intramontabile Gerry Scotti anche se il direttore del Tg1, Gianmarco Chiocchi, è tormentato sul suo futuro, in Rai è sempre Natale. Al centro produzione di Saxa Rubra hanno dimenticato di rimuovere l’albero montato per le festività. Un incoraggiamento per i dipendenti: le vacanze sono (di nuovo) vicine. A questo punto meglio lasciare l’albero dov’è. Ma la magia del Natale non fa sparire i problemi: i lavori di ristrutturazione dei bagni al primo piano dell’edificio A, dove c’è la redazione del telegiornale della rete ammiraglia. Gli interventi sono iniziati il 15 aprile ma non sono ancora terminati. Nei corridoi bisogna correre per raggiungere in tempo la prima toilette disponibile. (Gior.Bru.)

