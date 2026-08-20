Adesso TeleMeloni sogna un nuovo Report di destra

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D’altra parte, un Report di destra è sempre stato il sogno segreto dei dirigenti meloniani in Rai. Negli anni hanno cercato di importarlo da fuori facendo a lungo la corte a Nicola Porro, di fronte al suo diniego si sono rivolti ad Antonino Monteleone, ex iena, che per la sua prima serata aveva esattamente quel mandato. Alla fine, potrebbero riuscirci rivoltando la redazione di Report come un guanto. Non sembra un caso che il presidente del Senato Ignazio La Russa, dopo l’allontanamento di Sigfr