Rai versione marchigiana, nei nuovi palinsesti festa per Acquaroli

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I palinsesti Rai 2026/27 saranno presentati il 3 luglio ad Ancona. Una città senza centro di produzione Rai, a quattro ore di treno da Roma, con meno alberghi di Napoli, dove la manifestazione si è tenuta negli ultimi tre anni e dove tornerà l’anno prossimo: c’è l’America’s Cup. Dopo la scadenza della convenzione con la Campania, ci si sarebbe guardati intorno alla ricerca di una nuova sede marittima: fuori gioco gli altri centri di produzione Rai, Milano e Torino, per le temperature. Calabria e