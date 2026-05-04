Rai versione marchigiana, nei nuovi palinsesti festa per Acquaroli

Per la presentazione dei prossimi palinsesti la scelta è caduta su Ancona, così da poter dare un po’ di lustro alla regione guidata dal meloniano
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
I palinsesti Rai 2026/27 saranno presentati il 3 luglio ad Ancona. Una città senza centro di produzione Rai, a quattro ore di treno da Roma, con meno alberghi di Napoli, dove la manifestazione si è tenuta negli ultimi tre anni e dove tornerà l’anno prossimo: c’è l’America’s Cup. Dopo la scadenza della convenzione con la Campania, ci si sarebbe guardati intorno alla ricerca di una nuova sede marittima: fuori gioco gli altri centri di produzione Rai, Milano e Torino, per le temperature. Calabria e