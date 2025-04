Andrea Vianello lascia la Rai. Anche uno degli ultimi volti della Rai3 che fu ancora in servizio alla televisione pubblica ha deciso di dire addio a viale Mazzini: prima di lui avevano mollato la Rai già Mario Orfeo, Fabio Fazio, Lucia Annunziata, Bianca Berlinguer e Corrado Augias.

L’azienda spiega che Vianello ha chiuso con la Rai un accordo consensuale per la risoluzione del suo contratto di lavoro. «Se vuole, può comunque fare il libero professionista altrove», è il ragionamento.

Roma-San Marino-Roma

L’ex direttore di Rai3 e vicedirettore di Rai1 con il cambio dei vertici aziendali e l’arrivo del tandem Giampaolo Rossi-Roberto Sergio a luglio 2023 aveva fatto le valigie al Giornale radio ed era stato nominato direttore di Rtv, la televisione di San Marino partecipata dalla Rai e dal governo del Titano.

Secondo i maligni, un modo per spedire il più lontano da Roma possibile un dirigente non in linea con il nuovo corso della televisione pubblica, per i nuovi vertici un incarico come un altro. Ma la direzione, alla fine, è durata fino a marzo 2024, quando Vianello ha presentato a Sergio le sue dimissioni immediate e irrevocabili.

L’azienda sanmarinese, partecipata dalla Rai e dalla città-stato, versava in condizioni economiche non felici fin da prima dell’inizio del mandato di Vianello, il cui posto è poi stato preso dal dg della Rai Roberto Sergio. Mentre la scorsa primavera il bilancio non era stato approvato, Sergio sostiene che grazie alla sua azione i conti sono tornati in utile. Da quando era tornato a Roma, invece, l’ex direttore di Rai3 era rimasto a disposizione dell’amministratore delegato.

