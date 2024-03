L’ex direttore del Gr Rai Andrea Vianello ha lasciato la direzione di San Marino Rtv presentando le sue dimissioni immediate e irrevocabili dal servizio pubblico del Titano che guidava da luglio scorso. Dopo aver lasciato il posto della direzione del Gr a Francesco Pionati, i vertici di viale Mazzini gli avevano assegnato quell’incarico, considerato da molti conoscitori di viale Mazzini un modo per allontanare da Roma un volto non in linea con la nuova narrazione del servizio pubblico in epoca Meloni.

Vianello ha comunicato la sua decisione ai segretari di Stato di San Marino – che per altro sono alla vigilia delle elezioni – e si rivolto poi ai dipendenti. L’azienda sanmarinese, partecipata dalla Rai e dalla città-stato, versava in condizioni economiche non felici fin da prima dell’inizio del mandato del nuovo direttore, tanto che la scorsa settimana non era stato approvato il bilancio e si ventilavano tagli del personale.

