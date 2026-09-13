Raid russo su un treno al confine polacco: gli Stati Uniti spingono per la trattativa

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Puntare ai checkpoint e colpire. Mirare ai valichi di frontiera, dove non è raro che le stazioni di servizio facilmente saltino in aria, e poi distruggere: questo è il compito dei piloti russi che anche domenica sono andati a segno. L’ultima esplosione è avvenuta a Yahodyn, una piccola città nella regione di Volonia che si trova solo a un centinaio di metri dal confine polacco, con un attacco con droni che ha colpito una stazione di servizio e un treno: è l’ennesimo valico di frontiera finito ne