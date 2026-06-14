Cucina da polso, ecco i braccialetti Made in Lollobrigida

Il ministero dell’Agricoltura ha stanziato le risorse per l’acquisto di gadget celebrativi della cucina italiana da distribuire ai prossimi eventi

true false

Questo articolo fa parte di “ Razza Poltrona ”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

La sovranità alimentare passa, a quanto pare, anche dal polso. O almeno così sembra leggendo una determina del ministero dell'Agricoltura, guidato da Francesco Lollobrigida. Il dicastero ha infatti deciso di spendere poco più di 19mila euro per acquistare 15mila braccialetti in silicone, personalizzati, e 10mila patch da distribuire durante i prossimi eventi dedicati alla promozione della cucina italiana. Ad occuparsi della realizzazione sarà la Emporia srl che annovera tra i suoi clienti anche