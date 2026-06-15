Una targa per Gasparri: Infratel celebra il mito fondatore

La società in house del Mimit ha esposto una targa per ricordare che è stata fondata «dall’idea del ministro delle Comunicazioni, Sen. Maurizio Gasparri». Con tanto di foto ricordo
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Una targa premio per Maurizio Gasparri. L’ex capogruppo al Senato di Forza Italia è stato “insignito” di uno speciale riconoscimento da Infratel, società in house del ministero delle Imprese, fondata nel 2003. E, come si legge a caratteri cubitali nella targa affissa nella sede della spa, nata «dall’idea del ministro delle Comunicazioni, Sen. Maurizio Gasparri». C’è chi, dietro la mossa, vede un tentativo dell’amministratore delegato in scadenza, Pietro Piccinetti, di costruire una rete di conse