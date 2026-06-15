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Lorusso a tutta nomina, dopo Terna anche Difesa e servizi

Stefano Iannaccone
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15 giugno 2026 • 07:00

Molto vicina al ministro Crosetto, ha ottenuto due incarichi in pochi giorni all’interno di società pubblica. Dall’energia alla Difesa

Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere

Dall’energia alla Difesa, è una primavera di nomine per Anna Lorusso, di professione avvocata, fino a pochi anni fa poco nota nell’ambito degli incarichi pubblici. Nella sua carriera ha per lo più svolto il ruolo di legale, presso vari studi, con il focus sul diritto del lavoro. Con il governo Meloni sta facendo velocemente carriera nelle società pubbliche. Beneficiando della stima del ministro della Difesa, Guido Crosetto, a cui è considerata molto vicina. Prima è infatti arrivata la nomina di

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Stefano Iannaccone
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Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.