La sfida di Montecitorio: Vannacci vuole fare il gruppo alla Camera

Futuro nazionale ha già raggiunto 8 deputati, ma ne servono almeno 20 per costituire un gruppo alla Camera. L’ex generale vuole chiedere una deroga. Sfidando l’ufficio di presidenza
Questo articolo fa parte di “Razza Poltrona”, la rubrica di Domani, a cura di Stefano Iannaccone, che svela i retroscena del palazzo e racconta gli angoli nascosti del potere
Per Futuro nazionale, il partito di Roberto Vannacci, le regole della Camera rischiano di risultare simili a un paio di scarpe strette. Aprendo un fronte di tensione. In poche settimane è arrivato a 8 deputati. La volontà del generale di radicarsi a Montecitorio si scontra, tuttavia, con i regolamenti: per costituire un gruppo, a norme vigenti, servono almeno 20 deputati (dalla prossima legislatura ne basteranno 14). Un traguardo che, anche nella più rosea delle ipotesi, appare difficile da ragg